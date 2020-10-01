Суд смягчил обвинение Шамсутдинову

Читинский гарнизонный военный суд незначительно смягчил обвинение солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, сообщил адвокат Лев Асаулин.

«Суд рассмотрел ходатайство об исключении телесных повреждений из обвинительного заключения, оно теперь сокращено», — цитирует «Газета.ru» адвоката.

Шамсутдинов расстрелял восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года. Его задержали на месте преступления и предъявили обвинение по статье 105 УК РФ (убийство). В сентябре представитель прокуратуры в ходе предварительного слушания ходатайствовал о незначительном смягчении обвинения

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«Есть некоторые телесные повреждения, которые Шамсутдинов якобы причинил потерпевшим. Но они, по мнению прокурора, были причинены до известных событий. Но это незначительное смягчение обвинения», — сообщил ТАСС адвокат Руслан Нагиев.

Предварительные слушания 2-го Восточного окружного военного суда в Чите по делу Шамсутдинова проходит в закрытом режиме. Рассмотрение дела по существу начнется 29 октября с участием присяжных заседателей.