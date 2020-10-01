Навальный заявил, что за его отравлением стоит «лично Путин»

Оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный заявил, что его отравил президент России Владимир Путин, но он собирается вернуться в страну, чтобы «остаться парнем, который не боится».

«Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет других версий преступления», — сказал Навальный в интервью немецкому журналу Spiegel.

Также он заявил, что вернется в Россию. «Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!» — добавил он.

Навальный дал Spiegel большое интервью. В четверг издание опубликовало отрывок из него. Полная версия выйдет завтра.

«На первый взгляд не видно, чтобы этот человек несколько дней находился в коме и собирался умереть. Однако когда он пытается налить воду из бутылки, ему это удается только с большим усилием, так сильно дрожат руки», — описывают Навального в статье.

Навальному стало плохо в самолете Томск — Москва 20 августа, он впал в кому. Через два дня его отправили на лечение в Германию, где он провел в клинике «Шарите» 32 дня, 24 из них — в реанимации. 23 сентября пациента выписали, он продолжает реабилитацию. По версии ряда западных стран, политика отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», его следы нашли в организме Навального и на бутылке из номера в гостинице. Российские врачи объясняли его состояние нарушением обмена веществ.