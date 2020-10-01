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Noize MC выпустил клип на трек «Лига легенд»

Источник:
Sibnet.ru
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Музыкант Иван Алексеев,выступающий под псевдонимом Noize MC опубликовал на YouTube клип на трек «Лига легенд».

Ролик был создан по мотивам популярной видеоигры «League of Legends», а в Insragram Noize написал, что посвящает эту работу своей маме.

В посте под анонсом клипа музыкант вспомнил о своей маме, которая осуждала стремление к деньгам. А также то, что перед смертью она пожелала ему, чтобы никто не переплюнул его успех.

«Это довольно суровое пожелание, однако я следую ему до сих пор. Большую часть времени у меня не получается. Но после каждого удара, сбивающего с ног, я снова встаю и продолжаю», — написал Иван Алексеев.


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xarakire

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btr30

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