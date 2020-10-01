Noize MC выпустил клип на трек «Лига легенд»

Музыкант Иван Алексеев,выступающий под псевдонимом Noize MC опубликовал на YouTube клип на трек «Лига легенд».

Ролик был создан по мотивам популярной видеоигры «League of Legends», а в Insragram Noize написал, что посвящает эту работу своей маме.

В посте под анонсом клипа музыкант вспомнил о своей маме, которая осуждала стремление к деньгам. А также то, что перед смертью она пожелала ему, чтобы никто не переплюнул его успех.

«Это довольно суровое пожелание, однако я следую ему до сих пор. Большую часть времени у меня не получается. Но после каждого удара, сбивающего с ног, я снова встаю и продолжаю», — написал Иван Алексеев.