Физика из Томска заподозрили в передаче данных за границу

Физик из Томска Александр Луканин задержан по подозрению в передаче российских технологий за рубеж, сообщил источник агентства «Интерфакс».

«Луканин задержан, его подозревают в попытке незаконной передачи российских технологий одной из стран зарубежья. О разглашении гостайны речи не идет», – сказал собеседник «Интерфакса».

Официального подтверждения информации пока нет. Ряд СМИ сообщал о задержании Луканина по подозрению в разглашении гостайны.

Луканин сотрудничал с Томским политехническим университетом и институтом физики прочности и материаловедения СО РАН, участвовал в научных конференциях.