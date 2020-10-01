Новосибирец убил невесту в день свадьбы

Жительница Коченевского района Новосибирской области собралась замуж за заключенного после его освобождения, в день свадьбы ее нашли мертвой.

По словам старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасии Кулешовой, преступление произошло во вторник во второй половине дня в поселке Чик.

«Мужчина 1987 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вблизи дома по улице Железнодорожной рабочего посёлка Чик Коченёвского района, нанёс женщине 1984 года на почве личных неприязненных отношений множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям, после чего оттащил к оврагу и скинул. От полученных травм женщина скончалась», – рассказала Sibnet.ru Кулешова.

Как сообщила местная жительница в сообществе «Инцидент Новосибирск», преступление произошло в день свадьбы пары. Девушка ждала мужчину из тюрьмы, а после они решили оформить отношения.

«Девушка жила раньше в Оби, недавно стала жить в Чике, жила вместе с матерью в бараках возле железной дороги. Познакомилась с мужчиной, который находился в тюрьме. После того, как он освободился, они решили расписаться, и в этот же день он ее убил. Тело уволок через железную дорогу и выбросил в овраг. Все, что я знаю. Ужастики», – написала подписчица.