«Краснодар» впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА

Футбольный клуб «Краснодар» победил греческий ПАОК и впервые в истории сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Салониках, завершилась со счетом 2:1 в пользу российского клуба. У «быков» гол забил Реми Кабелла, а второй мяч в воротах ПАОКа оказался в результате автогола Янниса Михаилидиса. У греков отличился Омар Эль-Каддури.

«Выиграв обе части противостояния с греческим ПАОКом, "быки" со второй попытки сумели пробиться в основной раунд Лиги чемпионов, причем сделали это в юбилейном для себя 500-м официальном матче!» — сообщается на сайте «Краснодара».

ФК «Краснодар» был основан в 2008 году. В прошлом сезоне клуб впервые дебютировал в Лиге чемпионов, однако не смог пройти на групповой этап турнира, проиграв греческому «Олимпиакосу».

Впервые в российской истории в групповом этапе Лиги чемпионов сыграют три команды — «Краснодар», петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».