Сериал «Старые кадры»: как раскрыть преступления из архива

Сериал «Старые кадры» на канале НТВ — история, где герои расследуют преступления, совершенные 20-30 лет назад. Российский детектив 2020 года стал адаптацией популярного британского проекта «New Triсks» («Новые трюки»), который показывал телеканал BBC One на протяжении 12 лет.

Актерский состав

Александра Токарева — Мария Шукшина

Иван Долин — Борис Галкин

Георгий Бархатов — Борис Щербаков

Борис Лейн — Дмитрий Астрахан

Сюжет

Действие отечественной версии разворачивается в Москве. Опытный сотрудник Следственного комитета Александра Токарева (в исполнении Марии Шукшиной) из-за дурацкой ситуации срывает операцию по захвату тоталитарной преступной группировки.

История получает огласку, поэтому руководство не может оставить её на прежней работе, но и терять ценного сотрудника не хочет. Токареву отправляют руководить только что созданным отделом по расследованию вновь открытых нераскрытых преступлений – ОВНП.

Отдел задуман больше для имиджа, именно поэтому к работе привлекают отставных полицейских и поручают им расследовать дела, которые пролежали на полке 20, а порой и 30 лет.

Амбициозная блондинка для работы в ОВНП отбирает троих оперов-пенсионеров, которые не отличаются ни покладистым характером, ни почтением к начальству, что зачастую приводит к курьёзным ситуациям.

Великолепная четверка начинает ворошить прошлое. Первое расследование заканчивается успехом. А дальше, в процессе работы, становится понятно, что сложилась отличная команда, где Александра Токарева — голова, Иван Долин — сердце, Борис Лейн — мозг, а Георгий Бархатов — азарт и, если требуется, кулаки.

Герои-опера

Иван Долин — мудрый полицейский, моральный и этический стержень команды. Он – классический благовоспитанный инспектор, воспитанный на старых идеалах и готовый поступиться принцами только в отчаянной борьбе за справедливость.

Георгий Бархатов — талантливый «ищейка», известный в прошлом опер. В то же время он престарелый мачо и ловелас. Вокруг него много женщин, а трёх бывших жён он вообще объединил в одну большую дружную семью. Бархатов не знает понятия «субординация», зачастую решает проблемы многочисленными связями и, несмотря на почтенный возраст, может применить физическую силу.

Борис Лейн — человек-компьютер, способный держать в голове детали миллионов дел полиции и зацикленный на поиске истины. Он самый эксцентричный персонаж из всей четвёрки. Лейн постоянно попадает в смешные ситуации. Это некий аутичный гений – беспомощный в быту и нуждающийся в круглосуточной опеке, но при этом зацикленный на работе человек.

Отличия «Старых кадров» от «Новых трюков»

Главным отличием российской адаптации от оригинала станет менталитет главных героев. Российские зрители вместо чопорных героев New Tricks в «Старых кадрах» увидят эмоциональных персонажей. Старички-опера покажут всю широту русской души, где будет место и любви, и юмору.

Также в отечественной версии изменили некоторые детали. Например, любимый англичанами бутерброд с огурцом был заменен на бутерброд с килькой, а типичный британский подросток, который по выходным ходит в гольф-клуб, в отечественной версии идет в хоккейную коробку.

Важное отличие и в том, что создатели «Старых кадров» пересмотрели и изучили все новости 70-х, 80-х и 90-х годов, поскольку воспоминания русского человека о событиях 20-30-летней давности отличаются от воспоминаний британцев.

Создатели «Старых кадров» постарались соединить драму, детектив и комедию: здесь человеческие трагедии и переживания отлично уживаются с весёлыми и грустными байками про неунывающую старость, здоровую мудрость и задор, а каждый из пожилых героев символизирует отдельную эпоху мирового детектива.

Сериал «Старые кадры» начинается на канале НТВ с 5 октября, показ по будням в 21.20.