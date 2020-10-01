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Суд вынес приговор забайкальцу за убийство с особой жесткостью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Житель Забайкалья, жестоко убивший жену на глаза у детей и прохожих, отправится в колонию на долгий срок, сообщила пресс-служба краевого суда.

В октябре 2019 года житель Забайкалья, приревновавший жену, вооружился пчеловодческим ножом. Он дождался, когда его супруга и маленькая дочь выйдут из подъезда, набросился на женщину и стал бить ее ножом.

Добивал умирающую женщину ногами. За жуткой расправой наблюдала дочка. А через несколько минут из подъезда вышли маленький сын и мать убитой.

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Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Прокурор просил суд назначить убийце наказание в виде 19 лет лишения свободы.

В ходе прения сторон обвиняемый просил суд переквалифицировать статью на убийство в состоянии аффекта. 

Однако суд, опираясь на материалы дела, признал его виновным в убийстве с особой жестокостью и приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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