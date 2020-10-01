Комментарии появятся в Telegram

Мессенджер Telegram запустил комментарии к постам в каналах, функция будет доступна после обновления приложения, сообщил основатель приложения Павел Дуров в своем Telegram -канале.

«Что мне нравится в нашей реализации комментариев, так это то, что они неотличимы от группового чата. Фактически, все комментарии в канале размещаются в группе, прикрепленной к этому каналу», — написал Дуров.

Пользователи смогут оставлять голосовые сообщения или GIF-изображения, но у администраторов каналов будет право при необходимости ограничивать использование этих функций. Комментарии будут доступны в некоторых каналах.

Функция добавлена в среду и будет доступна после обновления приложения.