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Сибирские мыши помогли понять, как возникает депрессия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Учёные из Санкт-Петербурга вместе с коллегами из Новосибирска, а также из-за рубежа, обнаружили возможный механизм переключения патологии мозга от тревоги к депрессии, сообщила пресс-служба СПбГУ.

Возможные механизмы переключения патологии мозга от состояния экспериментальной тревоги к депрессии учёные поняли с помощью экспериментов на мышах. В исследовании участвовали специалисты новосибирского ИЦиГ СО РАН. Учёные исходили из гипотезы, что в мозге существует особый механизм, отвечающий за сопряжение разных симптомов в единое заболевание. Открытие может позволить создать новые препараты для лечения психических расстройств у человека.

«Болезнь сложнее, чем совокупность симптомов. К примеру, симптомы депрессии – пониженный аппетит или подавленное настроение – могут встречаться у многих людей. И только несколько симптомов в совокупности образуют заболевание – депрессию. Мы предположили, что должна быть некая "смычка", то есть молекулярные механизмы, опосредованные конкретными мозговыми генами, которые подобные заболевания "сводят воедино", соединяют симптомы, но сами симптомы не вызывают», – рассказал руководитель исследования Алан Калуев.

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Исследователи попытались понять, какой ген в мозге отвечает за тот или иной симптом. В качестве экспериментальной модели, созданной в Новосибирске, использовали мышей в состоянии хронического стресса. 

Как это работает?

Эксперимент работает так: двух самцов мышей сажают в клетку, где они дерутся, после животных разделяют прозрачной перегородкой с отверстиями, через которую они могут чувствовать друг друга, но не могут контактировать. В таком состоянии мышей оставляют на целый день, а после многократно повторяют манипуляцию. В результате среди них проявляются «победители» и «побежденные», состояние которых и представляет интерес для изучения тревоги и депрессии.

«Согласно классической модели хронического социального стресса, если побежденных каждый день таким образом стрессировать, то примерно за 10 дней у них возникает состояние тревоги, но депрессии на этой стадии не возникает. Если вы продолжаете их стрессировать, то через 20 дней у этих животных наблюдается выраженное депрессивное состояние, а тревожности у них уже нет. Получается, что за 10 дней драк вызывается "мышиная" тревожность, одна патология мозга. А за 20 дней — уже депрессия», – объяснил Калуев.

Учёные решили узнать, что будет посреди этого интервала – например, на 15-й день. Это место, в котором одна патология начинает переходить в другую.  Специалисты провели полногеномный скрининг активности мозговых генов мышей в префронтальной коре, отвечающей за долгосрочное планирование и социальное поведение, и гиппокампе, отвечающем за память.

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«Мы выяснили, что же происходит на 15-й день в модели перехода от экспериментальной тревоги к депрессивно-подобному состоянию у мышей. В этот момент в мозге начинают активироваться молекулярные механизмы, не связанные ни с нейромедиаторами (как при тревоге), ни с воспалением (как при депрессии). 

Данные механизмы связаны с клеточным скелетом и астроцитами — побочными глиальными клетками в мозге, которые сегодня все чаще связывают с психическими заболеваниями … Когда у мышей одна патология мозга переходит в другую, активируются уникальные клеточные механизмы, фактически выполняющие роль "переключателя", который может пустить вектор патогенеза либо по одному (тревога), либо другому (депрессия) направлению», – пояснил Калуев.

По словам учёного, примерно у 70 % людей с хронической тревожностью это заболевание при продолжающемся стрессе может переходить в депрессию. Традиционные антидепрессанты эффективны не всегда, а в 30-40% случаев. При этом количество выявленных заболевших с каждым годом растет, а принципиально новых лекарств не появляется.

«Поэтому остановить именно депрессию, как мне кажется, клинически очень важная задача. И поскольку существующие антидепрессанты не всегда эффективны, возникает вопрос — как мы можем остановить этот несущийся поезд патологии мозга? Если он уже идет по пути депрессии, можем ли мы его затормозить? Или, может быть, в качестве альтернативы имеет смысл бить по вот этому "переключателю" колеи? Тогда обнаруженные нами механизмы смогут стать новой мишенью для создания принципиально новых классов психотропных препаратов», — добавил учёный.

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