Коронавирус ударил по производителям стройматериалов

Пандемия коронавируса негативно сказалась на производителях стройматериалов. Большого падения в «кризисную яму» удалось избежать, благодаря решению возобновить работу строек, несмотря на общую самоизоляцию, сообщил генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.

«Значительное влияние оказала пандемия коронавируса. Если первый квартал мы шли со значительным опережением, то уже с апреля, когда приостановили стройки, резко сократилось потребление цемента», — сообщил Скакун.

В мае, когда стройки возобновили работу, цементный завод отгрузил продукции на 20% выше плановых показателей. Но это, по словам руководителя предприятия, был отложенный спрос. Покупали то, что не взяли в апреле.

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А затем плановые показатели вновь вышли на «низкую планку». Невыполнение плана ежемесячно колеблется от 5% до 10%. Но когда весной объявили о распространении коронавируса и общей самоизоляции, и, в том числе, остановке строительной отрасли, производители считали, что падение продаж будет рекордным — в пределах 20-25%.

Этого не произошло по двум причинам. Первая — разрешение на возобновление работы строек. Началось строительство, появился спрос на стройматериалы. Вторая причина — поддержка населения: большинство сохранило доходы, и спрос на ипотечные кредиты в новостройках остался, хоть и в меньшей степени.