Подготовлен законопроект о блокировке телефонного спама

Абоненты смогут пожаловаться на звонки от спамеров, и операторы связи будут обязаны заблокировать рекламный номер — соответствующий законопроект разработало Минцифры.

Минцифры разработало проект изменений в закон «О связи», которые позволят бороться с телефонным спамом.

«Абонент сам может обратиться к оператору связи с требованием о блокировке номера спамера. Сотовая компания передаст сведения в специальную систему, которую будет вести Роскомнадзор», — цитируют «Известия» проект.

В случае подтверждения спама номер в течение суток занесут в перечень и заблокируют. Созданная новая структура системной проверки станет только причиной дополнительных расходов операторов сотовой связи, но ни к чему не приведет, считает источник на телеком-рынке.

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Представитель МТС Алексей Меркутов заявил, что при принятии данного законопроекта могут возникнуть противоречия с нормами о защите тайны связи. Он считает, что перед принятием норм о блокировке рекламных телефонов надо провести эксперимент по апробации технических решений, разработанных операторами связи.

В «Вымпелкоме» («Билайне») уверены в необходимости проработки механизмов анализа звонков, выявляющих спам, мошенничество или сообщения о ложной террористической угрозе. В противном случае могут быть ущемлены права пользователей.