Бактериям в Эвенкии оказался «по зубам» пластик

Ученые Сибирского федерального университета первыми в мире изучили способность населяющего почвы Эвенкии микробного сообщества переваривать биопластик, сообщает пресс-служба вуза.

«Микроорганизмы, населяющие эвенкийские почвы, незначительно отличаются по видовому составу от тех, что живут южнее. Но они очень медлительные из-за влияния низких температур, у них заторможенные метаболические процессы. Мы изучали, насколько быстро эти микроорганизмы способны разлагать биопластики на основе полигидроксиалканоатов (ПГА), различные виды которых производятся на базе университета», – рассказала соавтор исследования Светлана Прудникова.

В средней полосе разложение биопластиков идет гораздо быстрее. Ученые обнаружили, что в эвенкийских почвах достаточно разнообразное микробное сообщество, которое тоже справляется с поставленной задачей.

Исследования биотехнологов СФУ проводились задолго до аварии по разливу нефти в Норильске, но полученные выводы вполне универсальны – если отладить производство тары, упаковки и медицинских изделий из разработанных на базе опытного производства СФУ биополимеров, чью безопасность для уязвимых северных почв удалось доказать красноярским специалистам, это отчасти решит проблему загрязнения субарктической и арктической зоны России.

«Кроме температуры почвы важное значение для процесса биодеградации имеет влажность, конкретный состав местной микрофлоры, формы изделия из биопластика. В частности, мы использовали в эвенкийском эксперименте тонкие пленки из ПГА. Самое важное – экспериментально доказанная способность криогенных почв поглощать без вредных последствий для окружающей среды биопластик», – сказала Прудникова.