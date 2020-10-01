Бактериям в Эвенкии оказался «по зубам» пластик

Ученые Сибирского федерального университета первыми в мире
изучили способность населяющего почвы Эвенкии микробного сообщества переваривать
биопластик, сообщает пресс-служба вуза.
«Микроорганизмы, населяющие эвенкийские почвы, незначительно
отличаются по видовому составу от тех, что живут южнее. Но они очень медлительные
из-за влияния низких температур, у них заторможенные метаболические процессы. Мы
изучали, насколько быстро эти микроорганизмы способны разлагать биопластики на
основе полигидроксиалканоатов (ПГА), различные виды которых производятся на
базе университета», – рассказала соавтор исследования Светлана Прудникова.
В средней полосе разложение биопластиков идет гораздо
быстрее. Ученые обнаружили, что в эвенкийских почвах достаточно разнообразное
микробное сообщество, которое тоже справляется с поставленной задачей.
Исследования биотехнологов СФУ проводились задолго до аварии
по разливу нефти в Норильске, но полученные выводы вполне универсальны – если
отладить производство тары, упаковки и медицинских изделий из разработанных на
базе опытного производства СФУ биополимеров, чью безопасность для уязвимых
северных почв удалось доказать красноярским специалистам, это отчасти решит
проблему загрязнения субарктической и арктической зоны России.
«Кроме температуры почвы важное значение для процесса биодеградации имеет влажность, конкретный состав местной микрофлоры, формы изделия из биопластика. В частности, мы использовали в эвенкийском эксперименте тонкие пленки из ПГА. Самое важное – экспериментально доказанная способность криогенных почв поглощать без вредных последствий для окружающей среды биопластик», – сказала Прудникова.