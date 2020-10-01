Новосибирских медиков начали прививать от коронавируса

Вакцинация медработников от коронавирусной инфекции началась
в Новосибирской области, сообщила в четверг пресс-служба губернатора и
правительства региона.
Первые прививки поставили врачам и медсестрам инфекционного
госпиталя больницы №12 в среду. Вакцинация занимает не более 10 секунд,
прививка ставится в плечо. Новая вакцина двухкомпонентная. Каждая её доза
состоит из двух флаконов, содержимое которых вводится поэтапно с интервалом в
три недели.
«В первую очередь планируем защищать медицинских работников,
потому что это люди, которые первыми встречаются с коронавирусной инфекцией и
рискуют каждый день. Будут вакцинироваться не только сотрудники ковидных
госпиталей, но и медработники поликлиник, потому что они тоже контактируют с
пациентами, и сотрудники скорой помощи. У нас нет ограничений по месту работы.
Доктор, который работает в плановом отделении, тоже может столкнуться с
коронавирусом, и сам заразиться, и заразить других пациентов», – прокомментировала
главный специалист по вакцинопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева.
Пока вакцина поступает в регион небольшими партиями, это связано с особыми условиями транспортировки и хранения. Вакцина «Спутник V» хранится при температуре не выше -18 градусов. Из морозильной камеры дозу вынимают только после того, как терапевт осмотрит пациента и убедится, что ему можно ставить прививку. Кроме того, вакцину нельзя взбалтывать.
До конца 2020 года в Новосибирской области планируют привить несколько тысяч медиков. Вакцинация добровольная.