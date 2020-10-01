Новосибирских медиков начали прививать от коронавируса

Вакцинация медработников от коронавирусной инфекции началась в Новосибирской области, сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства региона.

Первые прививки поставили врачам и медсестрам инфекционного госпиталя больницы №12 в среду. Вакцинация занимает не более 10 секунд, прививка ставится в плечо. Новая вакцина двухкомпонентная. Каждая её доза состоит из двух флаконов, содержимое которых вводится поэтапно с интервалом в три недели.

«В первую очередь планируем защищать медицинских работников, потому что это люди, которые первыми встречаются с коронавирусной инфекцией и рискуют каждый день. Будут вакцинироваться не только сотрудники ковидных госпиталей, но и медработники поликлиник, потому что они тоже контактируют с пациентами, и сотрудники скорой помощи. У нас нет ограничений по месту работы. Доктор, который работает в плановом отделении, тоже может столкнуться с коронавирусом, и сам заразиться, и заразить других пациентов», – прокомментировала главный специалист по вакцинопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева.

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Пока вакцина поступает в регион небольшими партиями, это связано с особыми условиями транспортировки и хранения. Вакцина «Спутник V» хранится при температуре не выше -18 градусов. Из морозильной камеры дозу вынимают только после того, как терапевт осмотрит пациента и убедится, что ему можно ставить прививку. Кроме того, вакцину нельзя взбалтывать.

До конца 2020 года в Новосибирской области планируют привить несколько тысяч медиков. Вакцинация добровольная.