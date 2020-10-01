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Травников предложил аналог сельской ипотеки для молодых ученых

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил ввести аналог сельской ипотеки для молодых ученых, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона заявил, что необходимо разработать дополнительные меры поддержки молодых ученых, механизмов закрепления талантливой молодежи в научных организациях российских регионов. При решении этого вопроса можно использовать уже существующие инструменты, которые подтвердили свою эффективность. Например, жилищные сертификаты.

«Второй вариант, который может дополнить первый, это аналог сельской ипотеки. В этом году она стартовала, в том числе, на территории нашего региона, причем очень успешно. Я считаю, что можно такой же ипотечный продукт создать для молодых ученых», — сказал Травников.

Пилотно, проект поддержит молодых ученых, которые проживают на территории с высокой концентрацией науки и инноватики — наукоград Кольцово, Академгородок, Краснообск.

Программа сельской ипотеки в России начала работать весной 2020 года. Действие программы распространяется почти на все населенные пункты с населением не более 30 тысяч кроме городских округов и муниципальных образований Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Ставка по ипотеке не должна превышать 3%. 

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