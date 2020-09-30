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Преодолевший звуковой барьер истребитель напугал парижан

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ensign John Gay

Жители Парижа приняли за мощный взрыв хлопок, раздавшийся при преодолении боевым самолетом звукового барьера.

«В Париже и его пригородах был слышен очень громкий звук. Взрыва не было. Речь шла об истребителе, который преодолел звуковой барьер», — говорится в сообщении парижского департамента полиции в Twitter.

Парижан попросили не звонить по этому поводу в полицию. Ранее многие жители французской столицы начали сообщать в соцсетях, что слышали звук сильного взрыва. Затем эти сообщения подхватили некоторые СМИ.

Так, в интернете появилось видео с теннисного турнира «Ролан Гаррос», где видно, как игроки приостановили матч, услышав сильный хлопок.

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