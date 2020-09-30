Преодолевший звуковой барьер истребитель напугал парижан

Жители Парижа приняли за мощный взрыв хлопок, раздавшийся при преодолении боевым самолетом звукового барьера.

«В Париже и его пригородах был слышен очень громкий звук. Взрыва не было. Речь шла об истребителе, который преодолел звуковой барьер», — говорится в сообщении парижского департамента полиции в Twitter.

Парижан попросили не звонить по этому поводу в полицию. Ранее многие жители французской столицы начали сообщать в соцсетях, что слышали звук сильного взрыва. Затем эти сообщения подхватили некоторые СМИ.

BREAKING - Large explosion heard in the French capital Paris. It was head during the live stream of the French Open tennis tournament.pic.twitter.com/0dVrCUL9Nc — Disclose.tv (@disclosetv) September 30, 2020

Так, в интернете появилось видео с теннисного турнира «Ролан Гаррос», где видно, как игроки приостановили матч, услышав сильный хлопок.