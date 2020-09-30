Xiaomi 10T Pro получил камеру с гигантским разрешением

Xiaomi представила сразу три новых смартфона — Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite, старшая модель получила камеру с гигантским разрешением. Премьера состоялась на YouTube-канале компании.

Mi 10T и Mi 10T Pro построены на чипсете Snapdragon 865 с поддержкой 5G. Постоянной памяти в старших версиях может быть 128 или 256 ГБ, а оперативной — 6 или 8 ГБ. Mi 10T Lite получил процессор Snapdragon 750G.

Старшая и средняя модели оснащены 6,67-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии IPS и частотой обновления 144 Гц. Mi 10T Lite имеет похожий экран, однако с частотой обновления 120 Гц. Все смартфоны оснащены сканером отпечатков пальцев в боковой клавише.

Старшая модель имеет мощную камеру на 108 Мп с оптической стабилизацией. Mi 10T и младшая модель довольствуется 64-Мп модулем. Все остальные сенсоры идентичны, они отвечают за широкоугольную съемку, а также макро.

Что касается стоимости, то Mi 10T Lite обойдется в 26 тысяч рублей, Mi 10T будет стоить 46 тысяч рублей по текущему курсу. Ожидается, что мировые продажи смартфонов начнутся в октябре 2020 года.