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Российским ресторанам запретят включать в чек чаевые

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Кафе и рестораны с 1 января 2021 года не смогут включать в чек чаевые, соответствующие правила утвердило правительство РФ, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По новым правилам в чек нельзя будет добавлять любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг — комиссии, доплаты, чаевые. Это исключит практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов.

Рестораны смогут предложить потребителю другие услуги, указав на их возмездный или безвозмездный характер. Потребитель может отказаться от оплаты таких услуг, а если они оплачены — потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы.

Кроме этого, теперь потребитель должен быть проинформирован в ресторане или кафе о весе готовой порций, емкости тары и объеме порции алкогольной продукции. Такую информацию могут включать в чек или меню.

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