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Госкомпании продадут валюту для спасения рубля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Крупнейшие государственные компании получили от правительства обновленную директиву по размеру валютных активов, которая заставит их распродать доллары и евро ради спасения рубля, который за сентябрь потерял 7,6% и стал худшей валютой развивающихся рынков.

Речь идет о документе, где закреплен лимит на объем валюты, которую компании могут держать на счетах, пишет «Интерфакс». Аналогичный механизм власти задействовали во время валютного кризиса 2014 года, когда экспортерам поручили избавиться от лишних долларов и евро.

В списке — «Газпром», «Роснефть» и «Алроса». Так, «Алросе» поручено обеспечить «приведение размера чистых валютных активов к уровню не выше, чем по состоянию на 1 октября 2018 года», поддерживать его не выше этой суммы и отчитываться Центробанку.

Соответствующие директивы также получили «Роснефть» и «Газпром». По данным ЦБ, на 1 сентября российские корпорации держали на валютных счетах 145 миллиардов долларов — это больше, чем имеет правительство в Фонде национального благосостояния.

На фоне падения рубля государственные корпорации начали наращивать запасы валюты. Одновременно банки с июля находятся в состоянии дефицита валютной ликвидности, их собственные резервы не покрывают все обязательства перед клиентами.

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