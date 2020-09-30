НАВЕРХ

Экс-главу СО РАН обвинили в подделке подписи дочери ради коттеджа

Источник:
Sibnet.ru
279 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего председателя СО РАН академика Александра Асеева, который, подделав подпись дочери, незаконно приватизировал коттедж в элитной части Академгородка, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, с 2009 по 2015 год подозреваемый захотел получить коттедж, который был в оперативном управлении СО РАН и являлся федеральной собственностью. У него была своя квартира, и в жилье он нуждался.

Асеев, по версии СК, убедил членов Президиума СО РАН в том, что коттедж будет использоваться исключительно как представительская резиденция для приема иностранных гостей. Он организовал дорогостоящий ремонт помещения за счет денег СО РАН. 

Подписывая договор найма коттеджа подозреваемый внес в него данные своей дочери, якобы проживающей в коттедже. А затем организовал фиктивную регистрацию родственницы.

«Подозреваемый организовал и направил в суд исковое заявление к СО РАН о признании прав собственности на коттедж в порядке приватизации от имени дочери, при этом подделав ее подпись, поскольку последняя отсутствовала на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Введенная в заблуждение судья вынесла решение об удовлетворении заявленных исковых требований. В результате было зарегистрировано право собственности его дочери на коттедж, общей стоимостью около 46 миллионов рублей (по оценке на 2015 год), чем был причинен особо крупный ущерб бюджету РФ.

Еще по теме
СК задумал закрыть дело омича, затушившего о ребенка сигарету
Экс-председатель СО РАН попал под дело из-за приватизации коттеджа
Канал легализации угнанных автомобилей перекрыли на Алтае
Экс-губернатор Иркутской области стал свидетелем в деле сына
смотреть все
Новосибирск #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Госкомпании продадут валюту для спасения рубля
•
Путин взялся спасать лес
•
Профсоюзы запросили отмену накопительной части пенсии
•
Преодолевший звуковой барьер истребитель напугал парижан
Подробности
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Томенко из госпиталя призвал жителей края к осторожности
Сибирь 30.09.2020 22:00
Центр волейбола откроют в Новосибирске матчем Суперкубка
Сибирь 30.09.2020 18:28
Экс-главу СО РАН обвинили в подделке подписи дочери ради коттеджа
Сибирь 30.09.2020 17:40
СК задумал закрыть дело омича, затушившего о ребенка сигарету
Сибирь 30.09.2020 15:56
Самое популярное
ТВ и фильмы: как смотреть Wink бесплатно?
7287
Онлайн-помощь с уроками: как учиться лучше
6399
Секретную тему оформления нашли в Windows XP
3875
Космонавтам на орбите выдадут оружие
3555
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Госкомпании продадут валюту для спасения рубля
•
Путин взялся спасать лес
•
Профсоюзы запросили отмену накопительной части пенсии
•
Преодолевший звуковой барьер истребитель напугал парижан
Подробности
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Смешно. Ведь если верить статистике, то Европа в большей мере страдает от пандемии. В Америке вообще...

xarakire

И что теперь? Задача максимум - выпилить и вывезти древесины до 2022 года??? А почему не сегодняшнего...

лачинов

Так у нас не только по древесине такая картина. По хорошему надо не запрещать, а используя имеющиеся...

лачинов

Даже жалко стало экономические интересы страны. Как легко их ущемить. )А ведь фактически все нынешние...

xarakire

Китайские власти с пониманием отнеслись к инициативе, но отклонили предложение.