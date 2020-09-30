Экс-главу СО РАН обвинили в подделке подписи дочери ради коттеджа

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего председателя СО РАН академика Александра Асеева, который, подделав подпись дочери, незаконно приватизировал коттедж в элитной части Академгородка, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, с 2009 по 2015 год подозреваемый захотел получить коттедж, который был в оперативном управлении СО РАН и являлся федеральной собственностью. У него была своя квартира, и в жилье он нуждался.

Асеев, по версии СК, убедил членов Президиума СО РАН в том, что коттедж будет использоваться исключительно как представительская резиденция для приема иностранных гостей. Он организовал дорогостоящий ремонт помещения за счет денег СО РАН.

Подписывая договор найма коттеджа подозреваемый внес в него данные своей дочери, якобы проживающей в коттедже. А затем организовал фиктивную регистрацию родственницы.

«Подозреваемый организовал и направил в суд исковое заявление к СО РАН о признании прав собственности на коттедж в порядке приватизации от имени дочери, при этом подделав ее подпись, поскольку последняя отсутствовала на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Введенная в заблуждение судья вынесла решение об удовлетворении заявленных исковых требований. В результате было зарегистрировано право собственности его дочери на коттедж, общей стоимостью около 46 миллионов рублей (по оценке на 2015 год), чем был причинен особо крупный ущерб бюджету РФ.