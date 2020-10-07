Онлайн-образование: как стать программистом без вуза

Информационные технологии вошли во все сферы. Все больше компаний идут по пути автоматизации рабочих процессов и даже самые маленькие магазинчики стараются обзавестись сайтами. А период самоизоизоляции дал новый толчок развитию IT. В результате часть профессий утратили актуальность, а программисты стали чуть ли не самыми востребованными специалистами на рынке.

Можно ли стать программистом, имея не связанную с IT профессию? Можно ли научиться новой специальности быстро, не тратя несколько лет жизни на вуз? Как освоить навыки программирования и стать гуру веб-разработки удаленно? Директор по развитию HTML Academy Алексей Симоненко рассказал об особенностях онлайн-обучения программированию.

HTML Academy — специализированная школа веб-разработки. С 2013 года обучение по программам HTML, CSS и JavaScript на платформе прошли почти 900 тысяч пользователей, которые выполнили более 80 миллионов заданий.

Как работает онлайн-обучение

— Может ли онлайн-обучение быть полноценным?

— «Полноценность» образования зависит от мотивации, самодисциплины и готовности учиться. Обучение может быть развлечением, а может заменить традиционное образование. Если речь о высшем образовании в вузе, то бизнесу важнее опыт программиста, чем наличие корочки. Технические вузы дают хорошую базу, но они оторваны от современных задач. Счастье, если студентам в преподаватели достался практикующий разработчик. Но таких мало.



Онлайн-курсам легче успевать за потребностями бизнеса. Во-первых, школы общаются с компаниями и понимают требования к разработчикам в любой момент времени. Курсы легко подстраиваются под новые требования, а вузам для этого нужны годы. Во-вторых, у студентов есть наставники — практикующие программисты, которые каждый день решают реальные рабочие задачи. В третьих, некоторые онлайн-школы обеспечивают студентов практикой.

— Кто выступает ментором для учеников?

— Учебный процесс поддерживают несколько команд. Есть авторы профессиональных курсов, которые готовят все материалы курса и проводят живые лекции. Далее кураторы — они поддерживают студентов, готовят рассылки, помогают начинающим программистам и наставникам решать сложные вопросы.

Наконец, сами наставники — это программисты, которые уже работают в разных компаниях. Они проверяют домашние задания, оценивают код, отвечают на вопросы и помогают в сложных ситуациях. С наставником можно созвониться, показать экран и спросить о том, что непонятно. В рамках курса обычно предусмотрено пять или девять часов консультаций.

— Как правильно выбрать наставника?

— Хороший наставник помогает решить проблему, которая стоит перед студентом. Важно помнить, что эти люди работают в различных проектах и живут в разных городах, поэтому график занятий у всех разный. Советую сразу выбрать наставника с удобным графиком в начале курса. Иногда у студентов не получается работать с конкретным человеком, тогда кураторы подберут другого наставника.

— Что касается самого процесса, то после выбора наставника и конкретного проекта, начинается обучение — человек участвует в живых «лайвах», получает новые знания. В среднем эта фаза длится пять недель. Затем студент готовит проект к итоговой защите, его оценивают, подводят итоги обучения, это примерно девятая неделя. После обучения студенты практикуются на реальных коммерческих проектах.

Чему научат в Сети

— Какие разновидности профессиональных курсов программирования бывают?

— Профессиональный курс — это девять недель обучения, организованного по принципу работы в крупной компании. Студент получает практику, осваивает необходимые инструменты и технологии, чтобы начать карьеру. В финале обучения предстоит защитить личный проект — это веб-страница или целый сайт, сверстанный и запрограммированный студентом, он получает оценку.

У нас есть две программы профессий — «Фронтенд-разработчик» и «React-разработчик». Это сразу несколько профессиональных курсов, объединенных в одну программу. Например, у нас можно пройти интенсивные онлайн-курсы HTML и CSS — человек осваивает адаптивную верстку сайтов, автоматизацию. Есть онлайн-курс JavaScript, где научат профессиональной верстке веб-интерфейсов и архитектуре клиентских приложений. Онлайн-курс по React позволит разрабатывать сложные клиентские приложения.

Сама программа обучения — рекомендованный нами порядок прохождения курсов. Хотя можно составить и собственный план обучения и следовать ему, потратив столько времени, сколько потребуется, а можно продолжить обучение и записаться на профессиональный курс, где за девять недель вместе с наставником получить практику и необходимые теоретические знания вместе с проектом в портфолио.

— В чем разница между профессиональным и интерактивным курсом?

— Интерактивные курсы — это тренажеры по HTML, CSS, JavaScript и PHP для начинающих веб-разработчиков. Кроме работы с живым кодом, тренажеры включают подробную теорию, испытания и домашние задания для закрепления полученных знаний. Тренажеры помогают изучить базовые конструкции и возможности языков.

Тренажеры рассчитаны на самостоятельное знакомство с основами HTML, CSS, JavaScript и PHP в игровой форме. Сложность растет постепенно — от простых заданий до итогового испытания. Испытания похожи на реальные задачи программиста или верстальщика. Если не получилось с первого раза пройти испытание, то на форуме ученики могут найти подсказку и обсудить друг с другом решения заданий и свои ошибки.

Профессиональные курсы — интенсивное обучение верстке и программированию. Сейчас в HTML Academy есть десять профессиональных курсов разного уровня сложности, для новичков и программистов, которые хотят повысить квалификацию. На профессиональном курсе студенты работают с наставниками и осваивают приемы и методики решения профессиональных задач.

— Сколько всего курсов на онлайн-платформе?

— В интерактивных курсах 63 главы, в них 1317 заданий и испытаний. Есть задания по флексбоксам, анимации и трансформации, плавным переходам, градиентам, спецификациям HTML и CSS.

При этом часть из них — бесплатные, так как мы хотим, чтобы каждый интересующийся IT человек попробовал и понял, подходит ли ему разработка. Если понравилось — можно оформить подписку или записаться на профессиональный курс, чтобы начать карьеру программиста.

— Какие технологии осваивают студенты онлайн?

— На профессии «Фронтенд-разработчик» студенты осваивают HTML, CSS и JavaScript. Если говорить более подробно про технологии, то человек после завершения курсов будет профессионально разрабатывать веб-интерфейсы, писать код на JavaScript, работать с Git и GitHub, Figma, Photoshop и Squoosh, SVG и WebP, Grid Layout и Flexbox, а также освоит БЭМ, CSS-препроцессоры, автоматизацию и оптимизацию.

Профессия «React-разработчик» добавляет к этому списку углубленный JavaScript (архитектура, тестирование, REST API) и React (Virtual DOM, Webpack, JSX, SPA-приложения, Flux-архитектура, роутинг, Jest и Enzyme). Человек научится проектировать большие клиентские приложения, отлаживать код, тестировать свои приложения.

Важно, что все эти технологии востребованы рынком. Так, по данным исследования StackOverflow самым любимым языком JavaScript назвало 58% разработчиков. В списке желаемых для изучения языков JavaScript на втором месте. Спрос на JavaScript-разработчиков стабилен, компании всегда готовы предложить высокую зарплату фронтенд-разработчикам, дизайнерам, аналитикам и тестировщикам.

Какую работу можно получить

— С чего начать далекому от IT человеку?

— Чтобы научиться программированию онлайн, советую начать с тренажеров. Например, тренажеры и курс «HTML и CSS. Профессиональная верстка сайтов» можно пройти, даже если вы никогда не занимались программированием. При этом первые восемь бесплатны, их достаточно, чтобы понять собственные перспективы.



Для прохождения следующих по сложности курсов нужно успешно пройти все предыдущие, но опыт студентов показывает, что это не обязательно. Все зависит от самого человека, его желания, упорства, скорости обучения. Интерактивные курсы, если проходить их полностью, рассчитаны на три месяца.

Затем можно переходить на профессиональные курсы, которые длятся по девять недель. При прохождении каждого человек расширяет свой стек технологий, приобретает больше навыков, увеличивает свою зарплату. На курсы профессий потребуется шесть и 11 месяцев, после чего студент с высокой вероятностью трудоустроится в отрасли.

— Как именно оцениваются успехи студентов?

— В тренажерах есть система достижений и индикаторы прогресса по каждому курсу. В профессиональных курсах проекты оценивают по критериям качества. «Двоечников» у нас нет — если человек не успевает, он попросту не защищает проект.



Если студент не защитился, то он может в течение года продолжить изучение всех материалов: смотреть записи лайвов, читать статьи, смотреть демонстрации и проходить главы тренажеров. А еще он может купить данный курс со скидкой 50% и попробовать защитить проект еще раз.

— Насколько реально выпускнику онлайн-курса HTML Academy найти работу?

— За восемь лет мы собрали большую базу историй выпускников. Мы всегда интересуемся жизнью наших выпускников после окончания обучения, многие находят себя в IT. Например, есть истории, когда у людей вообще не было базового высшего образования, но они прошли несколько курсов и начинали строить успешную карьеру.

Одна из студенток — педагог-психолог по образованию, прошла профессию «Фронтенд-разработчик». Сейчас девушка работает в IT-отделе крупнейшего сотового оператора. Еще один молодой человек был военным музыкантом — теперь он работает верстальщиком. Вообще, основной показатель готовности к работе — это успешное прохождение стажировки в «Лиге А.», это фронтенд-аутсорс с участием выпускников HTML Academy.

— Как работодатели относятся к людям, которые обучились профессии онлайн?

— Работодателю редко важно название курсов, важнее опыт решения реальных задач. Поэтому мы сразу учим работать с живым кодом и самостоятельно решать задачи, приближенные к реальным. Защита проектов и стажировка помогают студентам прийти на собеседование с портфолио и рассказом о себе.

Мы давно зарекомендовали себя в профессиональном сообществе. HTML Academy работает на основании государственной лицензии № 3026 от 6 июня 2017 года и выдает электронный сертификат после обучения. На сегодня наши выпускники работают в крупнейших российских компаниях.

— На какие зарплаты можно рассчитывать начинающему программисту?

— Многое зависит от региона. В среднем, младший верстальщик, освоивший верстку сайтов, может претендовать на зарплату в 30 тысяч рублей. Фронтенд-разработчик получает порядка 90 тысяч рублей. Доходы «React-разработчика» составляют около 140 тысяч рублей.

В 2020 одно из лучших решений — жить в регионе и удаленно работать программистом в московской компании. В последнее время московские компании заинтересованы в найме удаленных сотрудников из регионов, чтобы платить им чуть меньше. Но даже так зарплата будет выше, чем в компании, которая находится в регионе.