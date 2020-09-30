«Вектор» завершил клинические испытания вакцины от коронавируса

Новосибирский центр вирусологии «Вектор» завершил клинические исследования вакцины от коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Клинические исследования закончились буквально сегодня на Векторе», — сказала в интервью НТВ Попова.

Вакцина не содержит ни вирусных белков, ни вирусного генома, она сконструирована так, что не имеет ограничений по вакцинации. Безвредность вакцины изучается на этапе доклинических исследований. Исследования на приматах показали, что иммунитета достаточно, как минимум, на полгода.

Вакцина «ЭпиВакКорона» может подойти к этапу регистрации в октябре, а в ноябре в Роспотребнадзоре уже рассчитывают на начало ее производства.

После регистрации вакцины «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 года планируется провести клинические исследования с добровольцами возрастной группы 60 плюс и с людьми, страдающими хроническими заболеваниями. Часть добровольцев получат не вакцину, а плацебо. В исследованиях примет участие 5 тысяч человек разных возрастов.

В сентябре в России началось исследования третьей вакцины от коронавируса. Ее разработали в Центре Чумакова. В августе Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную Центром имени Гамалеи. Первый в мире препарат для профилактики коронавируса получил название «Спутник V». Этой вакциной уже начали прививать медиков по всей стране.