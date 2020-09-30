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Путин взялся спасать лес

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород будет введен с 1 января 2022 года, такое распоряжение дал президент России Владимир Путин на совещании в среду.

Глава государства выразил обеспокоенность тем, что в России вместо переработки древесины ведется экспорт сырья.

«Более того, зачастую все это идет через разного рода опять же "серые" или откровенно криминальные схемы вывоза продукции. Проще говоря — как это называется? — гонят контрабанду», — сказал Путин.

По его словам, в большинстве регионов страны сохраняются «сугубо архаичные» потребительские подходы к вырубке леса. Президент назвал неприемлемым уровень криминализации лесной отрасли и потребовал жестко решать данную проблему.

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Путин поручил правительству запустить единую систему, в которой должен производиться учет древесины и сделок с ней — «чтобы было возможно проследить всю цепочку: от рубки леса до изготовления готовой продукции и ее вывоза за пределы Российской Федерации».

В пилотном режиме система должна заработать с 1 января 2021 года, с 1 июля она станет обязательным. Также с 1 января 2022 года будет введен полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

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Топ комментариев

лачинов

Смешно. Ведь если верить статистике, то Европа в большей мере страдает от пандемии. В Америке вообще...

xarakire

И что теперь? Задача максимум - выпилить и вывезти древесины до 2022 года??? А почему не сегодняшнего...

лачинов

Так у нас не только по древесине такая картина. По хорошему надо не запрещать, а используя имеющиеся...

лачинов

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xarakire

Китайские власти с пониманием отнеслись к инициативе, но отклонили предложение.