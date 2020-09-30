Путин взялся спасать лес

Полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород будет введен с 1 января 2022 года, такое распоряжение дал президент России Владимир Путин на совещании в среду.

Глава государства выразил обеспокоенность тем, что в России вместо переработки древесины ведется экспорт сырья.

«Более того, зачастую все это идет через разного рода опять же "серые" или откровенно криминальные схемы вывоза продукции. Проще говоря — как это называется? — гонят контрабанду», — сказал Путин.

По его словам, в большинстве регионов страны сохраняются «сугубо архаичные» потребительские подходы к вырубке леса. Президент назвал неприемлемым уровень криминализации лесной отрасли и потребовал жестко решать данную проблему.

Путин поручил правительству запустить единую систему, в которой должен производиться учет древесины и сделок с ней — «чтобы было возможно проследить всю цепочку: от рубки леса до изготовления готовой продукции и ее вывоза за пределы Российской Федерации».

В пилотном режиме система должна заработать с 1 января 2021 года, с 1 июля она станет обязательным. Также с 1 января 2022 года будет введен полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.