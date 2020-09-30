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Шестичасовое ожидание «скорой» в Барнауле нашло объяснение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © akolmakova504, www.instagram.com

Работник скорой медицинской помощи из Барнаула опубликовала обращение, в котором объяснила, почему жителям приходится ждать бригаду «скорой помощи» до шести часов, и призвала людей быть понимающими. 

«Люди! Вот неужели вы действительно думаете, что если вы позвонили в скорую в 14:02, объявили о том что у вас температура и направление с поликлиники с пневмонией (чаще под огромным вопросом), а к вам приехала проклятая скорая в 21:36, что медики действительно ехали к вам более 6 часов?! Конечно же это так!» – написала Анастасия Колмакова на своей странице в Instagram.

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Она пояснила, что несколько часов, в течение которых люди ждут «скорую», вызов «висит» у диспетчера 03, потому что ему просто некому его передать из-за загруженности бригад.

«Потому что помимо вас есть еще всякие "травмы, инсульты, инфаркты, кровотечения" и пр., которые нам отдают буквально сразу после поступления. А тут вот я, освободилась, и мне дали "вашу температуру", спустя шесть часов. И ехала я к вам минут 7 от силы, не больше. Приехала. А вы мне с порога "милости-приятности" на повышенных тонах, с матами "на закуску"», – рассказывает она.

Медик задается риторическим вопросом, какое право имеют люди кричать, часто нецензурно, на медиков, которые не виноваты в такой задержке.

«Давайте, начинайте… говорить, что это моя работа. Моя работа – спасать людей и оказывать экстренную помощь, это когда есть угроза жизни… А есть термин "неотложная помощь" – это когда прямой угрозы жизни нет, это все то, чем должна заниматься поликлиника – все ваши трехнедельные кашли и температуры. И я не жалуюсь. Я люблю свою работу. Особенно когда ты понимаешь, что людям действительно нужна твоя помощь. Я просто пытаюсь донести до людей, то, что мы не железные. И мы не можем разорваться на всех одновременно. Будьте понимающими. Будьте человеком», – призывает она.

Обращение начало стремительно распространяться в социальных сетях, причем кроме слов поддержки его автор получает и много негатива. В частности, девушке припоминают, что она знала, куда шла работать, призывают искать другую работу, «если на этой так тяжело».

Тема: Распространение коронавируса
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