Осы в Бурятии опоздали с перелетом из-за затяжного тепла

Осы в Бурятии, почувствовав затяжную теплую осень, отказались вовремя покидать гнезда для перелета на зимовку. А от миграции насекомых, зависит и перелет многих птиц, сообщил старший научный сотрудник «Заповедного Подлеморья» Геннадий Янкус.

«Мы привыкли обращать внимание на сезонные изменения, происходящие в жизни растений и крупных животных. А вот жизненные циклы насекомых зачастую более точно совпадают или соответствуют переменам погоды, но они менее заметны. Осенний сон наступает у них рано, а это вынуждает насекомоядных птиц мигрировать в теплые края», — отметил он.

Так, лесные осы в начале лета старательно строили гнезда, чтобы воспроизвести потомство и «поставить на крыло» молодняк до конца августа. В это время осы обычно покидают свой родовой дом. Молодые будут зимовать в коре перестойных и усохших деревьев, а старшее поколение проживет только до первых морозов.

Но в этом году осы, предчувствуя затяжной период теплой погоды, стали покидать свои шаровые домики лишь в середине сентября, введя в заблуждение и некоторых пернатых.