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Сибирский левша нарисовал воробья на срезе яблочной косточки

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский левша Владимир Анискин показал, как рисовал акварелью воробья на срезе яблочной косточкой, сообщил мастер в соцсетях.

«Воробушек нарисован акварелью на срезе яблочной косточки», — отметил Анискин.

На видео мастер продемонстрировал, как с помощью специальных инструментов под микроскопом создает рисунок.

Микроминиатюрист Владимир Анискин в этом году попал в Книгу рекордов Гиннеса с самой маленькой в мире копией монеты. Микроминиатюрист сделал самую маленькую золотую копию червонца «Сеятеля», отчеканенного в СССР в 1923 году. Диаметр копии монеты порядка трех миллиметров.

Анискин говорил, что миниатюрой занимается не менее 20 лет, но любовь к маленьким, изящным вещам у него была с детства. Микроминиатюрой начал заниматься случайно, изучая литературу по ювелирному делу, мастер наткнулся на книгу «тайны невидимых шедевров».


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