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Легендарный пост ГИБДД в Новосибирске демонтируют

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рабочие начали демонтаж стационарного поста ГИБДД на улице Восход в Новосибирске, он несколько лет не эксплуатируется, сообщила Sibnet.ru инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

«Его демонтируют. Он несколько лет не эксплуатируется. Для проведения мероприятий мы используем наземную площадку рядом, но сама конструкция не выполняет свою функцию», — сказала Кетова.

Большинство стационарных постов ДПС были ликвидированы в Новосибирске более пяти лет назад. Стационарный пост на Восходе, который еще называли стаканом из-за его формы, существовал давно, и находился в одном из аварийных мест города. Его заменили камерой видеонаблюдения на пересечении Восхода и Зыряновской.

 

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