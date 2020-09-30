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Озера с жидкой водой обнаружили на Марсе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Несколько соленых водоемов с жидкой водой обнаружены под ледяной поверхностью марсианского Южного полиса, сообщило ESA.

Итальянские ученые проанализировали данные радарного зонда на орбитальном аппарате Mars Express Европейского космического агентства. Размер озера — от 20 до 30 километров в поперечнике, оно находится на глубине 1,5 километра под ледяной поверхностью марсианского Южного полюса. Вокруг водоема также были выявлены три небольших пруда разных размеров, которые не соединены с главным озером.

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Наличие воды повышает вероятность микробной жизни на Марсе или под его поверхностью. Высокая концентрация соли, вероятно, не дает воде замерзнуть. Считается, что 4 миллиарда лет назад Марс был теплым и влажным, но превратился в пустынный мир из-за исчезновения магнитного поля.

Температура поверхности на Южном полюсе составляет, по оценкам, минус 113 градусов Цельсия и постепенно становится теплее с глубиной.

На Земле также известны подледниковые озера, например, озеро Восток в Антарктиде. Они могут содержать уникальные экосистемы — аналоги инопланетных, что позволяет астробиологам сделать выводы, как сохранилась жизнь в экстремальных условиях.


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