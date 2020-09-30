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Экс-председатель СО РАН попал под дело из-за приватизации коттеджа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего председателя СО РАН Александра Асеева, они будут ходатайствовать об его аресте, сообщила Sibnet.ru представитель СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Ранее СУ СК РФ по Новосибирской области сообщало, что в 2014 году бывший управделами СО РАН Эдуард Скубневский заключил с председателем президиума СО РАН (на тот момент Александр Асеев) на безвозмездной основе договор аренды служебного коттеджа на улице Мальцева,6.

А в 2015 году право собственности на коттедж было зарегистрировано на дочь Асеева. Коттедж перестал быть собственностью РФ, ущерб бюджету составил 67 миллионов рублей. В отношении Скубневского в 2019 году возбудили дело по признакам состава статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

«Да», — ответила Кулешова на вопрос, действительно ли в конце сентября возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении Александра Асеева. Следователи будут ходатайствовать в суд об аресте академика.

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