Сын Шумахера дебютирует в «Формуле-1»

Сын знаменитого пилота Михаэля Шумахера, автогонщик Мик Шумахер дебютирует в гонке «Формулы-1 на Гран-при Айфеля.

Шумахер выступит за команду Alfa Romeo, он будет управлять болидом в свободной практике на трассе «Нюрбургринг».

«Я очень рад получить этот шанс на свободных тренировках. Тот факт, что мое первое участие в уик-энде "Формулы-1" состоится перед моей домашней аудиторией на "Нюрбургринге", делает этот момент еще более особенным», — цитирует Шумахера The Mirror.

«Он, очевидно, быстр, но он также устойчив и зрел за рулем — все это признаки чемпиона в процессе становления», — охарактеризовал гонщика руководитель команды Alfa Romeo Фредерик Вассер.

Шумахеру-младшему 21 год. Он — чемпион европейской «Формулы-3», принимал участие в заездах «Формулы-2». В апреле 2019-го Шумахер впервые в карьере сел за руль гоночного болида «Формулы-1». Выступая за Ferrari, автогонщик принял участие в тестах в Бахрейне.

Михаэль Шумахер — семикратный победитель «Формулы-1». В 2013 году он получил серьезную черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах в Альпах.