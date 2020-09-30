Байден обозвал Трампа «щенком Путина»

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в ходе первых предвыборных теледебатов назвал своего соперника Дональда Трампа «щенком Путина» и заявил, что при этом президента страна стала слабее и более жестокой.

«Факт в том, что я вступал в противоборство с Путиным и давал ему ясно понять, что я не пойду на его уловки, а он (Трамп) — щенок Путина, он даже не может сказать ему что-либо о вознаграждении за головы американских солдат», — заявил Байден на дебатах.

Речь идет об информации газеты NYT, в статье которой утверждалось, что Россия вступила в сговор с боевиками в Афганистане и предлагала им деньги за убийство солдат армии США в этой стране. МИД России назвал статью фейком и глупостью, Трамп — «заказухой».

По мнению Байдена, под руководством Трампа США «стали слабее, беднее, более разобщенными и более жестокими».

Президентские выборы состоятся в США 3 ноября.