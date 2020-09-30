Левченко сообщил о перспективе работы в Госдуме

Экс-губернатор Сергей Левченко прокомментировал сообщения о передаче ему мандата депутата Госдумы, умершего от коронавирусной инфекции на пресс-конференции во вторник.

«В связи с тем, что умер один из депутатов фракции КПРФ в Госдуме, было принято решение передать этот мандат мне. Я это не комментирую, так как это не мое решение. Кроме того, только 23 сентября человек ушел, а уже начинают делить мандат», — отметил он.

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В сентябре появилась информация о том, что мандат умершего депутата Госдумы от КПРФ Вахи Агаева могут передать Левченко. А в понедельник СК задержал сына Левченко Андрея. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. У самого бывшего руководителя региона прошли обыски и его допросили в качестве свидетеля.

Политолог Сергей Комарицын сообщил Sibnet.ru, что арест сына вряд ли повлияет на думские перспективы отца. По словам Комариныца, среди однопартийцев Левченко считается тяжеловесом, и среди иркутских коммунистов ему нет замены.