Столб черного дыма испугал новосибирцев

Огромный столб черного дыма поднялся над Новосибирском в районе площади Калинина утром в среду.

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Снимки дыма стали появляться в соцсетях. Пожар, который показался пользователям соцсетей масштабным, обеспокоил жителей правого берега.

«Около 10.40 поступило сообщение о возгорании на улице Северной в Заельцовском районе. В течение пяти минут пожарные расчёты были на месте. Было обнаружено, что на открытой территории вблизи стройки горела куча мусора. Пожар ликвидировали, угрозы распространения не было», – рассказал Sibnet.ru представитель ГУ МЧС по Новосибирской области.

Правый берег Новосибирска затягивает дымом второй раз за сутки – поздним вечером во вторник на улице Романова горела гостиница «Император».