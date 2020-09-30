Сибирские ученые вырастят армию охотников на колорадских жуков

Сотрудники Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН разводят хищного клопа рода Podisus для борьбы с колорадским жуком и кубинскую божью коровку для уничтожения тли.

В лаборатории разводят насекомых-вредителей (например, капустную моль, многоядного лугового мотылька), и их естественных врагов — возбудителей болезней, и энтомофагов — полезные виды насекомых, которые питаются вредителями. Как раз к ним и относится хищный клоп рода Podisus, охотящийся на колорадского жука.

«Этот клоп завезен с юга, он теплолюбивый, поэтому у нас в Сибири не живет и не приживется. Опасности того, что он заселит наш регион, нет», — цитирует «Наука в Сибири» старшего научного сотрудника лаборатории фитофагов и фитопатогенов СФНЦА РАН Екатерины Ульяновой.

В этом году хищного клопа рода Podisus пробовали выпускать в открытый грунт, на картофельные участки, но говорить об эффективности такого метода пока рано. По словам ученых, для этого необходимо провести еще целую серию исследований, оптимизировать нормы выпуска, понять, на какой стадии развития лучше всего его выпускать — личинки или взрослой особи.

Другой перспективный энтомофаг — кубинская божья коровка. Ее маленькие прожорливые личинки отлично уничтожают тлю. В отличие от местных собратьев, кубинская божья коровка способна размножаться круглый год, она не впадает в спячку и потому удобна для научных исследований. Ученые пробуют в качестве оружия и сибирских божьих коровок.