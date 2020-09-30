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Эксперты спрогнозировали закрытие трети АЗС в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Треть российских заправок может закрыться до конца этого года из-за вступления в силу нового национального стандарта.

Новый ГОСТ, вступающий в силу 1 октября, обязывает АЗС использовать оборудование, отслеживающее недолив топлива. Колонки должны быть оснащены программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа и замен узлов, не предусмотренных ее изготовителем, цитируют «Известия» документ.

Также ужесточается требование к точности отпуска топлива. Ранее этот показатель равнялся 0,5 миллилитра на литр (из них 0,25 миллилитра на литр с учетом температур), а теперь он составит 0,25 миллилитра на литр без учета температур.

По данным вице-президента НТС Дмитрия Гусева, в России из 23 тысяч заправок около 60% — независимые. У многих из них недостаточно средств на установку такого оборудования, а из-за несоответствия новым стандартам они могут подвергнуться штрафам (20-100 тысяч рублей).

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Также представитель НТС отметил, что производители пока не смогут обеспечить достаточное количество нового оборудования. «В этой ситуации есть риски, что треть российских заправок уже в 2020 году закроется», — заключил он.

В то же время глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша заявил, что в России ни на одной из АЗС колонок с новым ПО пока не установлено. При этом заставлять это делать никто не будет, так как ГОСТ носит рекомендательный характер. Но даже если стандарт станет обязательным, он будет относиться к производителям, а не к тем, кто эксплуатирует колонки.

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