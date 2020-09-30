НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Томская разработка очистит китайские ТЭЦ от вредных примесей

Источник:
Sibnet.ru
450 0
Фото: © пресс-служба ТПУ

Импульсный электронный ускоритель, разработанный учёными Томского политехнического университета (ТПУ), очистит выбросы ТЭЦ в Китае от вредных примесей.

«Вместе с коллегами из Сианьского аэрокосмического института мы реализуем масштабный проект ... Ждём результатов, чтобы перейти ко второй и более масштабной части — разработке технологического процесса очистки дымового газа разного состава с использованием импульсных электронных ускорителей наносекундной длительности и созданию опытно-промышленного варианта ускорителя для испытания в условиях, приближенных к реальности», — цитирует пресс-служба ТПУ заведующего лабораторией импульсно-пучковых, электроразрядных и плазменных технологий Геннадия Ремнева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУченые СФУ создали биосорбент с «прожорливыми» бактериями

Эксперименты показали, что с помощью импульсного электронного пучка можно эффективно удалять из воздуха токсичные соединения — оксиды азота и оксид серы. Кроме того, разработчики выяснили, что осадок из твердых микрочастиц, оставшийся на фильтрах, можно применять в качестве минеральных удобрений.

«ТЭЦ являются одним из основных источников энергии в Китае. При этом в стране есть проблемы с экологией, поэтому такая технология для них очень интересна. Кроме того, импульсные ускорители можно будет использовать и для других газовых выбросов, а также, что особенно актуально в условиях пандемии, для обеззараживания воздуха», — пояснил Ремнев.

Планируется, что разработанную в Томске систему очистки установят на китайских ТЭЦ в ближайшие несколько лет.

Еще по теме
Установка инженеров НГТУ повысит точность исследований в космосе
Сибирские ученые вырастят армию охотников на колорадских жуков
COVID предложили лечить как токсическое отравление
Доказана химическая теория появления жизни
смотреть все
Технологии #Наука #Недра и ТЭК
КАРТИНА ДНЯ
•
Госкомпании продадут валюту для спасения рубля
•
Путин взялся спасать лес
•
Профсоюзы запросили отмену накопительной части пенсии
•
Преодолевший звуковой барьер истребитель напугал парижан
Подробности
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Томенко из госпиталя призвал жителей края к осторожности
Сибирь 30.09.2020 22:00
Центр волейбола откроют в Новосибирске матчем Суперкубка
Сибирь 30.09.2020 18:28
Экс-главу СО РАН обвинили в подделке подписи дочери ради коттеджа
Сибирь 30.09.2020 17:40
СК задумал закрыть дело омича, затушившего о ребенка сигарету
Сибирь 30.09.2020 15:56
Самое популярное
ТВ и фильмы: как смотреть Wink бесплатно?
7252
Онлайн-помощь с уроками: как учиться лучше
6363
Секретную тему оформления нашли в Windows XP
3873
Космонавтам на орбите выдадут оружие
3555
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Госкомпании продадут валюту для спасения рубля
•
Путин взялся спасать лес
•
Профсоюзы запросили отмену накопительной части пенсии
•
Преодолевший звуковой барьер истребитель напугал парижан
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Смешно. Ведь если верить статистике, то Европа в большей мере страдает от пандемии. В Америке вообще...

xarakire

И что теперь? Задача максимум - выпилить и вывезти древесины до 2022 года??? А почему не сегодняшнего...

лачинов

Так у нас не только по древесине такая картина. По хорошему надо не запрещать, а используя имеющиеся...

лачинов

Даже жалко стало экономические интересы страны. Как легко их ущемить. )А ведь фактически все нынешние...

xarakire

Китайские власти с пониманием отнеслись к инициативе, но отклонили предложение.