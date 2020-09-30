Томская разработка очистит китайские ТЭЦ от вредных примесей

Импульсный электронный ускоритель, разработанный учёными Томского политехнического университета (ТПУ), очистит выбросы ТЭЦ в Китае от вредных примесей.

«Вместе с коллегами из Сианьского аэрокосмического института мы реализуем масштабный проект ... Ждём результатов, чтобы перейти ко второй и более масштабной части — разработке технологического процесса очистки дымового газа разного состава с использованием импульсных электронных ускорителей наносекундной длительности и созданию опытно-промышленного варианта ускорителя для испытания в условиях, приближенных к реальности», — цитирует пресс-служба ТПУ заведующего лабораторией импульсно-пучковых, электроразрядных и плазменных технологий Геннадия Ремнева.

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Эксперименты показали, что с помощью импульсного электронного пучка можно эффективно удалять из воздуха токсичные соединения — оксиды азота и оксид серы. Кроме того, разработчики выяснили, что осадок из твердых микрочастиц, оставшийся на фильтрах, можно применять в качестве минеральных удобрений.

«ТЭЦ являются одним из основных источников энергии в Китае. При этом в стране есть проблемы с экологией, поэтому такая технология для них очень интересна. Кроме того, импульсные ускорители можно будет использовать и для других газовых выбросов, а также, что особенно актуально в условиях пандемии, для обеззараживания воздуха», — пояснил Ремнев.

Планируется, что разработанную в Томске систему очистки установят на китайских ТЭЦ в ближайшие несколько лет.