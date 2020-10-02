Братья Запашные ответят детям в шоу «101 вопрос взрослому»

Эдгард и Аскольд Запашные станут гостями ток-шоу «101 вопрос взрослому», где ответят на вопросы детей 9-17 лет, сообщила пресс-служба Первого канала.

На съемках выпуска, братья Запашные наперебой удивляли присутствующих не только своими искрометными ответами, но и серьезными цирковыми подробностями, о которых многие зрители услышат впервые.

Разговор детей и Запашных прошел на равных. По словам братьев, собственный опыт отцовства помогает им лучше понять психологию ребенка, пришедшего на цирковое представление. И наоборот, шутят Запашные: навыки дрессуры способствуют воспитанию собственных детей.

Выпуск «101 вопрос взрослому» выйдет на Первом канале 3 октября в 10.15.