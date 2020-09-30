Комик Соболев спародировал видео Киселева из гостиницы

Красноярский комик Илья Соболев снял пародию на Дмитрия Киселева, который снял репортаж из гостиницы в Томске, где жил Алексей Навальный перед отравлением.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву, он впал в кому. Сейчас оппозиционер уже пришел в себя. Оппозиционер заявил, что яд «Новичок», которым его якобы отравили, нашли на бутылках из томской гостиницы Xander Hotel, где он жил. Роспотребнадзор обнаружил в гостинице ряд небольших нарушений, например, кишечную палочку в смывах рук повара.

Фото : © кадр из видео

Киселев приехал в томскую гостиницу, и снял в номере Навального репортаж с реконструкцией событий. Он рассказал о том, как все произошло с оппозиционером и отметил, что звал в гостиницу жену, но она с ним не поехала — побрезговала.

«Я звал сюда всех людей в мире, но они отказались — сказали, что брезгуют, здесь же был Киселев, я, кстати, тоже, но я в юности развозил проституток, поэтому как-то справляюсь», — сказал в пародии Соболев.

Соболев на видео показывает ушную палочку с лапшей, принадлежащую Киселеву и втулку от туалетной бумаги, на которой видимо, писали текст передачи.