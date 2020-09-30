НАВЕРХ

Комик Соболев спародировал видео Киселева из гостиницы

Источник:
Sibnet.ru
546 0

Красноярский комик Илья Соболев снял пародию на Дмитрия Киселева, который снял репортаж из гостиницы в Томске, где жил Алексей Навальный перед отравлением.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву, он впал в кому. Сейчас оппозиционер уже пришел в себя. Оппозиционер заявил, что яд «Новичок», которым его якобы отравили, нашли на бутылках из томской гостиницы Xander Hotel, где он жил. Роспотребнадзор обнаружил в гостинице ряд небольших нарушений, например, кишечную палочку в смывах рук повара.

Фото: © кадр из видео

Киселев приехал в томскую гостиницу, и снял в номере Навального репортаж с реконструкцией событий. Он рассказал о том, как все произошло с оппозиционером и отметил, что звал в гостиницу жену, но она с ним не поехала — побрезговала.

«Я звал сюда всех людей в мире, но они отказались — сказали, что брезгуют, здесь же был Киселев, я, кстати, тоже, но я в юности развозил проституток, поэтому как-то справляюсь», — сказал в пародии Соболев.

Соболев на видео показывает ушную палочку с лапшей, принадлежащую Киселеву и втулку от туалетной бумаги, на которой видимо, писали текст передачи.


Тема: Отравление Алексея Навального
Массу нарушений нашли в томском отеле, где жил Навальный
Меркель тайно посетила Навального в больнице
МИД посчитал «постановкой» отравление Навального
Навальный впервые поблагодарил российских пилотов и врачей
смотреть все
Красноярск #Мир ТВ #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Госкомпании продадут валюту для спасения рубля
•
Путин взялся спасать лес
•
Профсоюзы запросили отмену накопительной части пенсии
•
Преодолевший звуковой барьер истребитель напугал парижан
Подробности
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Томенко из госпиталя призвал жителей края к осторожности
Сибирь 30.09.2020 22:00
Центр волейбола откроют в Новосибирске матчем Суперкубка
Сибирь 30.09.2020 18:28
Экс-главу СО РАН обвинили в подделке подписи дочери ради коттеджа
Сибирь 30.09.2020 17:40
СК задумал закрыть дело омича, затушившего о ребенка сигарету
Сибирь 30.09.2020 15:56
Самое популярное
ТВ и фильмы: как смотреть Wink бесплатно?
7252
Онлайн-помощь с уроками: как учиться лучше
6363
Секретную тему оформления нашли в Windows XP
3873
Космонавтам на орбите выдадут оружие
3555
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Госкомпании продадут валюту для спасения рубля
•
Путин взялся спасать лес
•
Профсоюзы запросили отмену накопительной части пенсии
•
Преодолевший звуковой барьер истребитель напугал парижан
Подробности
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Военный самолет с курсантами разбился на Украине
29
Путин взялся спасать лес
26
Американский эксперт предсказал скорое обрушение курса доллара
25
МИД посчитал «постановкой» отравление Навального
24
Макрон призвал Лукашенко уйти в отставку
23