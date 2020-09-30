Вышел трейлер комедии про съемку порно «Глубже!»

Откровенная комедия «Глубже!» рассказывает о молодом
режиссере, который случайно попадает в порноиндустрию и меняет добавляет жанру
глубины.
Трейлер «Глубже!» подробнее показал сюжетную линию: главный
герой, режиссер и мастер психологической глубины остается без работы и денег.
Друг предлагает ему снимать порнофильмы. Под руководством профессионала
бездушный секс превращается в настоящее произведение искусства.
Актерский состав фильма располагает. Здесь собрались звезды
комедии и любимчики зрителей —Александр Паль,
Любовь Аксенова, Олег Гаас, Игорь Угольников, Игорь Верник, Семен Трескунов, Антон
Лапенко и Сергей Бурунов.
Фильм «Глубже!» был отмечен специальным дипломом жюри
основного конкурса «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям»
на 31-м Открытом российском кинофестивале «Кинотавр».