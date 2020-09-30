Вышел трейлер комедии про съемку порно «Глубже!»

Откровенная комедия «Глубже!» рассказывает о молодом режиссере, который случайно попадает в порноиндустрию и меняет добавляет жанру глубины.

Трейлер «Глубже!» подробнее показал сюжетную линию: главный герой, режиссер и мастер психологической глубины остается без работы и денег. Друг предлагает ему снимать порнофильмы. Под руководством профессионала бездушный секс превращается в настоящее произведение искусства.

Актерский состав фильма располагает. Здесь собрались звезды комедии и любимчики зрителей —Александр Паль, Любовь Аксенова, Олег Гаас, Игорь Угольников, Игорь Верник, Семен Трескунов, Антон Лапенко и Сергей Бурунов.

Фильм «Глубже!» был отмечен специальным дипломом жюри основного конкурса «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям» на 31-м Открытом российском кинофестивале «Кинотавр».

В кинотеатрах «Глубже!» стартует с 22 октября.