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Экс-губернатор Иркутской области стал свидетелем в деле сына

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко подтвердил информацию, что после задержания его сына Андрея, в доме прошли обыски, в следователи допросили экс-главу региона в качестве свидетели, сообщил экс-глава региона на пресс-конференции во вторник.

Обыски и допрос, по словам Левченко, были связаны с работой ООО «Звезда». Предприятие занималось установкой и ремонтом лифтового оборудования в городах Иркутской области. Экс-губернатора допрашивали в качестве свидетеля.

«Ни Фонду капремонта, ни бюджету не был причинен ущерб... У следователей есть подозрения, что Андрей помогал "Звезде", а я мог помогать ему», — отметил он.

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Сына экс-губернатора, депутата Заксобрания области Андрея Левченко задержали в понедельник по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2017 году директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк по подложным документам выиграл конкурс на установку лифтов и лифтового оборудования. 

Затем через подконтрольную фирму завысил итоговую стоимость работ, причинив ущерб фонду капитального ремонта в размере 185 миллиона рублей. Следствие предполагает, что к действиям ООО «Звезда» причастен и Левченко-младший. 

После задержания его увезли в Москву, где Басманный суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 ноября.

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