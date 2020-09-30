НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко закрыли въезд в Великобританию и Канаду

Источник:
Sibnet.ru
578 7
Фото: © пресс-служба президента РФ

Власти Великобритании и Канады ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и его сына Виктора, сообщили британский МИД и МИД Канады. Ограничительные меры включают арест активов и запрет на въезд на территорию Соединенного Королевства.

«Сегодня Великобритания и Канада послали ясный сигнал, введя санкции против жестокого и прибегающего к обману режима Александра Лукашенко. Мы не признаем результатов сфальсифицированных выборов», — говорится в заявлении главы Форин оффиса Доминика Рааба.

Отмечается, что Лукашенко отказался вести диалог с оппозицией, «вместо этого лишь удвоив репрессии», а его «режим несет ответственность за целый ряд нарушений прав человека, допущенных в отношении представителей оппозиции, журналистов и простых белорусов после сфальсифицированных выборов».

В заявлении главы МИД Канады Франсуа-Филиппа Шампаня отмечается, что Оттава «не будет молчать, пока правительство Белоруссии продолжает систематично нарушать права человека, а также не проявлять никаких знаков искренней приверженности поиску решения путем переговоров с оппозиционными группами».

Кроме Лукашенко и его сына, под санкции попал ряд высокопоставленных представителей властей Белоруссии.

Еще по теме
Байден обозвал Трампа «щенком Путина»
Горбачев попросил США пойти на контакт с Путиным
Омский губернатор подарил Лукашенко танк из кости мамонта
Саммит лидеров G20 из-за пандемии пройдет в необычном формате
смотреть все
Политика #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
Госкомпании продадут валюту для спасения рубля
•
Путин взялся спасать лес
•
Профсоюзы запросили отмену накопительной части пенсии
•
Преодолевший звуковой барьер истребитель напугал парижан
Подробности
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Томенко из госпиталя призвал жителей края к осторожности
Сибирь 30.09.2020 22:00
Центр волейбола откроют в Новосибирске матчем Суперкубка
Сибирь 30.09.2020 18:28
Экс-главу СО РАН обвинили в подделке подписи дочери ради коттеджа
Сибирь 30.09.2020 17:40
СК задумал закрыть дело омича, затушившего о ребенка сигарету
Сибирь 30.09.2020 15:56
Самое популярное
ТВ и фильмы: как смотреть Wink бесплатно?
7252
Онлайн-помощь с уроками: как учиться лучше
6363
Секретную тему оформления нашли в Windows XP
3873
Космонавтам на орбите выдадут оружие
3555
Обсуждение (7)
КАРТИНА ДНЯ
•
Госкомпании продадут валюту для спасения рубля
•
Путин взялся спасать лес
•
Профсоюзы запросили отмену накопительной части пенсии
•
Преодолевший звуковой барьер истребитель напугал парижан
Подробности
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Смешно. Ведь если верить статистике, то Европа в большей мере страдает от пандемии. В Америке вообще...

xarakire

И что теперь? Задача максимум - выпилить и вывезти древесины до 2022 года??? А почему не сегодняшнего...

лачинов

Так у нас не только по древесине такая картина. По хорошему надо не запрещать, а используя имеющиеся...

лачинов

Даже жалко стало экономические интересы страны. Как легко их ущемить. )А ведь фактически все нынешние...

xarakire

Китайские власти с пониманием отнеслись к инициативе, но отклонили предложение.