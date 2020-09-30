Лукашенко закрыли въезд в Великобританию и Канаду

Власти Великобритании и Канады ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и его сына Виктора, сообщили британский МИД и МИД Канады. Ограничительные меры включают арест активов и запрет на въезд на территорию Соединенного Королевства.

«Сегодня Великобритания и Канада послали ясный сигнал, введя санкции против жестокого и прибегающего к обману режима Александра Лукашенко. Мы не признаем результатов сфальсифицированных выборов», — говорится в заявлении главы Форин оффиса Доминика Рааба.

Отмечается, что Лукашенко отказался вести диалог с оппозицией, «вместо этого лишь удвоив репрессии», а его «режим несет ответственность за целый ряд нарушений прав человека, допущенных в отношении представителей оппозиции, журналистов и простых белорусов после сфальсифицированных выборов».

В заявлении главы МИД Канады Франсуа-Филиппа Шампаня отмечается, что Оттава «не будет молчать, пока правительство Белоруссии продолжает систематично нарушать права человека, а также не проявлять никаких знаков искренней приверженности поиску решения путем переговоров с оппозиционными группами».

Кроме Лукашенко и его сына, под санкции попал ряд высокопоставленных представителей властей Белоруссии.