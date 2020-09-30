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Самую дорогую квартиру на «вторичке» нашли в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © novosibirsk.cian.ru

Эксперты нашли самую дорогую квартиру на вторичном рынке в Сибири в Красноярске, она стоит 84 миллиона рублей, сообщает Циан.

Самую дорогую квартиру в Сибирском федеральном округе нашли в центре Красноярска. Это исторический особняк 1849 года постройки, известный в городе как «Дом купца Полуянова». 

В нем продается многокомнатное помещение с восьмью санузлами и лоджией, которое занимает весь второй этаж. В двух помещениях частично сохранены исторические каминные порталы, которые могут быть восстановлены.

По своему функционалу оно может использоваться и как жилая квартира, и как офисный объект. Бюджет лота заявлен в размере 84 миллионов рублей. Год назад он стоил на 9,5 миллиона рублей дешевле, но в апреле 2020 года собственник вернул прежний ценник.

Новосибирск уступает Красноярску по уровню верхней ценовой планки на вторичную недвижимость, но зато опережает его по количеству продаваемых объектов с прайсом 50 миллионов рублей.

На городском рынке экспонируются сразу восемь лотов из этой категории. Самый дорогой из них – пятикомнатный пентхаус площадью 350 квадратных метров на 14-м этаже 16-этажного дома – продается за 80 миллионов рублей. Из окон квартиры открывается панорама знаменитого новосибирского Академгородка. Квартира расположена на улице Академика Коптюга, 9. 

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