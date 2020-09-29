Новую «дырку» нашли в российском сегменте МКС

Утечка воздуха на Международной космической станции обнаружена в российском модуле «Звезда», сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Планируется, что утечку локализуют и устранят в ближайшие дни, передает РИА Новости. По предварительным данным, «дырка» находится в рабочем отсеке служебного модуля «Звезда», где расположена научная аппаратура.

Сейчас экипаж МКС ведет поиск конкретного места возможной утечки. Отмечается, что общее падение давления атмосферы МКС зафиксировано на уровне 1 миллиметра за восемь часов, что не представляет опасности для жизни и здоровья космонавтов.

Это уже второй случай за два года, когда в российском сегменте МКС обнаруживается «дырка». В 2018 году экипаж обнаружил рукотворное отверстие в космическом корабле «Союз МС-09», которое было оперативно заделано экипажем станции. Причина его появления остается загадкой.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. Работа орбитальной станции продолжается в штатном режиме.