Путину назвали основную причину заражения коронавирусом

Большинство россиян заражаются из-за несоблюдения «масочного режима», сообщила президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства, передает пресс-служба Кремля.



«Сегодня, по данным опросов, которые мы проводим, 80-85% заболевших говорят о том, что причиной заболевания является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях», — сказала она.

Голикова отметила, что суточный прирост новых случаев заражения вырос в стране в 1,7 раза. Вице-премьер подчеркнула, что россияне должны строго соблюдать рекомендации специалистов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«Если мы не хотим тех ограничений, которые у нас были в марте-апреле — в начале мая этого года, то мы жестко должны соблюдать те требования, которые предъявляем. Это, конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности», — отметила она.

По официальным данным, в России на 29 сентября зафиксировано 1 167 805 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 952 399 пациентов, умерли 20 545 человек.