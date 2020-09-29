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Путину назвали основную причину заражения коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Большинство россиян заражаются из-за несоблюдения «масочного режима», сообщила президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства, передает пресс-служба Кремля.

«Сегодня, по данным опросов, которые мы проводим, 80-85% заболевших говорят о том, что причиной заболевания является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях», — сказала она.

Голикова отметила, что суточный прирост новых случаев заражения вырос в стране в 1,7 раза. Вице-премьер подчеркнула, что россияне должны строго соблюдать рекомендации специалистов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«Если мы не хотим тех ограничений, которые у нас были в марте-апреле — в начале мая этого года, то мы жестко должны соблюдать те требования, которые предъявляем. Это, конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности», — отметила она.

По официальным данным, в России на 29 сентября зафиксировано 1 167 805 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 952 399 пациентов, умерли 20 545 человек.

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лачинов

Смешно. Ведь если верить статистике, то Европа в большей мере страдает от пандемии. В Америке вообще...

Saw77

вначале уничтожили медицину.....

Uynachalnica

ЦитатаПутин призвал вместе противостоять коронавирусу - это как, я к нему в новоогарево, или он ко мне...

ftt-07-077-00777

Как же Земля не поджарилась в конце 19 века, когда всё было на конной тяге, а коров было десятки миллионов?...

klopman

Ух! Ажно дух захватило! А ежели крышку прибить и при копать чутка, ну так, на пол-метра, на пол-часика!...