Вопрос о вотуме недоверия Хорохордину сочли частным мнением

Решение 14 депутатов Госсобрания Республики Алтай – Эл Курултай вынести вопрос о вотуме недоверия главе региона Олегу Хорохордину – это частное мнение, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Хорохордина Михаил Максимов.

«Правительство Республики Алтай не согласно с оценкой деятельности главы региона, изложенной в обращении, подписанном частью депутатов. В нем выражено, прежде всего, частное мнение, и назвать его неожиданным, непрогнозируемым нельзя: позиция ряда депутатов из числа авторов обращения нам известна, и она не всегда является конструктивной. Это было заметно и по сегодняшнему заседанию», — сказал он.

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Максимов напомнил, что процедура принятия или непринятия решения о выражении недоверия руководителю региона прописана в регламенте Госсобрания.

«Если руководство парламента после изучения депутатских мотивов, возможно, каких-либо подтверждающих их документов, имеющих юридическую силу, примет решение о внеочередной сессии, то дальнейшие действия будут определяться в соответствии с регламентом. Насколько нам известно, никаких документов, подтверждающих мнение депутатов, к обращению приложено не было», — подчеркнул он.

Ранее во вторник на очередной сессии регионального парламента 14 депутатов из 41 представили обращение, в котором потребовали вынести на рассмотрение сессии вопрос о вотуме недоверия Хорохордину. Они аргументировали это решение систематическим неисполнением главой своих обязанностей. Текст обращения они передали председателю Госсобрания.