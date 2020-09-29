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Турецкий истребитель сбил Су-25 ВВС Армении

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Navy

Турецкий истребитель F-16 сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении, сообщает пресс-служба армянского Минобороны.

«Турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа и прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк в самой Армении», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в воздушном пространстве Армении, пилот Су-25 погиб. При этом накануне официальный представитель Еревана заявил, что армянская армия применит ракетные комплексы «Искандер», если Турция будет использовать в Нагорном Карабахе самолеты F-16.

Активные боевые действия между Арменией и Азербайджаном продолжаются с 27 сентября. Обе страны ввели военное положение и объявлена мобилизация граждан. Турция при этом пообещала поддержать Азербайджан.

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