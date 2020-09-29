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Гостиница сгорела в центре Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/imperator_nsk

Здание гостиничного комплекса загорелось в центре Новосибирска, пожарные расчеты смогли потушить возгорание, однако гостиница серьезно пострадала.

В ликвидации возгорания задействовали 50 человек личного состава и 16 единиц специализированной пожарно-спасательной техники, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Пожару присвоили повышенный третий ранг из пяти возможных.

По предварительным данным, жертв нет, постояльцы объекта эвакуировались самостоятельно. В результате пожара пострадали расположенные рядом с гостиницей магазин мебели и еще одно административное здание.

По оценке специалистов МЧС, причиной сильного распространения огня послужили горючие материалы в качестве наружных стен. Очевидцы в соцсетях уточняют, что пожар произошел в здании гостиничного комплекса «Император» по адресу Романова, 99.

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klopman

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