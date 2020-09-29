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Госдума поддержала запрет на провоз более 600 сигарет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения по территории РФ физическими лицами. Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Документ запрещает перемещение табачной продукции по территории РФ в количестве более 600 сигарет, или 150 сигар, или 750 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом более 750 граммов на одного человека.

Авторы законопроекта указывают, что неконтролируемый оборот табачных изделий представляет угрозу для экономических интересов России, а рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней.

Для противодействия нелегальному обороту алкогольной продукции в РФ уже введен аналогичный запрет, включая административную ответственность. Законопроект разработан для противодействия нелегальному обороту табака.

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