Госдума поддержала запрет на провоз более 600 сигарет

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения по территории РФ физическими лицами. Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Документ запрещает перемещение табачной продукции по территории РФ в количестве более 600 сигарет, или 150 сигар, или 750 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом более 750 граммов на одного человека.

Авторы законопроекта указывают, что неконтролируемый оборот табачных изделий представляет угрозу для экономических интересов России, а рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней.

Для противодействия нелегальному обороту алкогольной продукции в РФ уже введен аналогичный запрет, включая административную ответственность. Законопроект разработан для противодействия нелегальному обороту табака.