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Депутаты Республики Алтай решили «уволить» губернатора

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Республики Алтай

Группа депутатов парламента Республики Алтай (Эл Курултай) выразила недоверие главе региона Олегу Хорохордину на сессии во вторник из-за ненадлежащего исполнения им обязанностей. Они хотят отстранить его от управления регионом.

«Группа депутатов в количестве 14 (из 41) выступают с предложением рассмотреть на внеочередной сессии Эл Курултай вопрос о выражении недоверия главе Республики Алтай Хорохордину за ненадлежащее исполнение им как главой Республики Алтай и председателем правительства своих обязанностей», — сказал депутат Аскар Тулебаев во время сессии.

Документ депутаты передали председателю Эл Курултая. Дата рассмотрения предложения еще не назначена.

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В тексте предложения группы депутатов, который есть в распоряжении Sibnet.ru, перечисляются примеры ненадлежащей работы Хорохордина на посту губернатора. По сути, депутаты недовольны, что региональные министры и глава с ними не сотрудничает, не привлекает к решению проблем.

«Вопросы внутренней политики пущены на самотек, отсутствует взаимодействие органов исполнительной власти Республики Алтай с органами местного самоуправления, периодически в органах местного самоуправления возникают конфликтные ситуации, которые не может урегулировать Глава республики… Глава Республики Алтай не утвердил структуру республиканского Правительства», — говорится в документе.

Также, депутаты указали, что в бюджет республики были заложены деньги на строительство дороги Урлу-Аспак-Каракол при отсутствии проектно-сметной документации. Также не издан указ, обязывающий предусмотреть расходы в бюджете региона для устранения нарушения прав медработников Улаганского района, которые приехали работать в центральную районную больницу в 2013 году.

Выходец из алтайского села, экс-председатель партнерства «ГЛОНАСС» Олег Хорохордин был назначен президентом РФ Владимиром Путиным врио главы Республики Алтай в марте 2019 года, а в сентябре выиграл выборы.  


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