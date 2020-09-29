Театр Афанасьева получил 250 млн рублей на реконструкцию

Новосибирская область получит 250 миллионов рублей из федерального бюджета на реконструкцию кинотеатра «Пионер», его превратят в здание театра Афанасьева, сообщает правительство региона.

Худрук театра Сергей Афанасьев в ноябре 2019 года заявил о своем увольнении из театра, которым руководил более 30 лет, после того как владелец арендованного помещения решил забрать часть территории. Театру много лет обещали свое здание, но не давали. Последним обещанным пристанищем театра должен был стать кинотеатр «Пионер». В итоге власти нашли деньги на реконструкцию кинотеатра для театра Афанасьева.

Реконструкция здания бывшего кинотеатра «Пионер» по адресу улицы Горького, 52, обойдется в 504 миллиона рублей. Его финансируют областной и федеральный бюджет. В этом году федеральные власти выделят 50 миллионов рублей. Остальные 200 миллионов регион получит в 2021 и 2022 годах.

На первый этап реконструкции, которая началась в июле 2020 года, из областного бюджета были выделены 50 миллионов рублей. Срок ввода в эксплуатацию — 2023 год.